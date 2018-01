Bolsas da China têm fortes quedas com influência dos EUA

Xangai, China – As ações chinesas ampliaram as perdas nesta terça-feira, lideradas pelos setores imobiliário e bancário, com os investidores realizando lucros após as vendas dos papéis da Apple terem pressionado Wall Street.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve queda de 1,07 por cento, enquanto o índice de Xangai perdeu 0,99 por cento.

O subíndice do setor financeiro recuou 1,67 por cento, o de consumo caiu 0,19 por cento, o imobiliário perdeu3,97 por cento e o de saúde teve queda de 0,02 por cento.

O restante dos mercados da região também teve perdas na sessão, recuando das máximas recordes, após o Dow Jones e o S&P 500 terem registrado a maior queda percentual diária em cerca de cinco meses na segunda-feira devido à queda das ações da Apple.

Às 7h15 (horário de Brasília) o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, caía 1,28 por cento depois de chegar à máxima recorde no dia anterior.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,43 por cento, a 23.291 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,09 por cento, a 32.607 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,99 por cento, a 3.488 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,07 por cento, a 4.256 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,17 por cento, a 2.567 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,29 por cento, a 11.076 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,79 por cento, a 3.548 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,87 por cento, a 6.022 pontos.