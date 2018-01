Bolsas da China sobem e Xangai tem ganhos pela 6ª semana seguida

Xangai – O mercado acionário da China fechou em alta nesta sexta-feira, mas abaixo das máximas de dois anos atingidas mais cedo, com o índice de Xangai registrando ganhos pela sexta semana seguida diante dos avanços nos papéis dos setores imobiliário e de transportes.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve alta de 0,39 por cento, enquanto o índice de Xangai subiu 0,3 por cento.

O subíndice do setor financeiro avançou 0,53 por cento, o de consumo teve alta de 0,83 por cento, o imobiliário ganhou 1,24 por cento e o de saúde subiu 0,32 por cento.

Na semana, o SSEC subiu 2 por cento, em alta pela sexta semana, enquanto o CSI300 avançou 2,3 por cento, quarta semana de ganhos.

No restante da região as ações ampliaram os ganhos pelo 11º dia seguido, e às 7h12 (horário de Brasília) o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,43 por cento.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,16 por cento, a 23.631 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,53 por cento, a 33.154 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,30 por cento, a 3.559 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,39 por cento, a 4.382 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,49 por cento, a 2.574 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,17 por cento, a 11.147 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,15 por cento, a 3.567 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,08 por cento, a 6.050 pontos.