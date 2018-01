Bolsas da China renovam máximas de 2 anos nesta quarta-feira

Xangai, China – Os mercados acionários da China ampliaram os ganhos nesta quarta-feira, com os principais índices alcançando novas máximas de dois anos e as ações de start-ups registrando o melhor dia em cinco meses.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve alta de 0,19 por cento, enquanto o índice de Xangai subiu 0,4 por cento.

O subíndice do setor financeiro avançou 0,44 por cento, o de consumo caiu 1,46 por cento, o do setor imobiliário perdeu 0,29 por cento e o de saúde subiu 0,62 por cento.

Já o índice de start-ups ChiNext Composite terminou com alta de 2,57 por cento.

No restante da região, as ações deram uma pausa após fortes ganhos recentes, e às 7h18 (horário de Brasília) o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha variação positiva de 0,08 por cento. Na terça-feira, o índice saltou 1,2 por cento e alcançou nova máxima recorde.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,76 por cento, a 23.940 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,08 por cento, a 32.958 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,40 por cento, a 3.560 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,19 por cento, a 4.390 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,06 por cento, a 2.538 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,90 por cento, a 11.152 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,48 por cento, a 3.609 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,29 por cento, a 6.054 pontos.