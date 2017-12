Bolsas da China recuam puxadas por setores financeiro e consumo

Xangai / Tóquio – Os mercados acionários da China recuaram nesta sexta-feira, com fraqueza nos setores bancário e de consumo ofuscando a alta no setor de energia, mas os índices acumularam alta na semana.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,32 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,08 por cento.

O subíndice do setor financeiro recuou 0,72 por cento, o de consumo teve queda de 0,74 por cento, o setor imobiliário caiu 0,04 por cento, enquanto o subíndice de saúde avançou 0,13 por cento.

O maior avanço percentual do índice de Xangai foi da China Petroleum Engineering Corp que subiu 10,02 por cento.

Já as maiores quedas no índice de Xangai foram da Anhui Leimingkehua Co Ltd, que recuou 9,03 por cento, seguida pela Wuhan DDMC Culture Co Ltd, que caiu 7,01 por cento, e pela Shanghai Belling Corp Ltd que teve queda de 5,28 por cento.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,66 por cento às 7:25 (horário de Brasília).

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,16 por cento, a 22.902 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,72 por cento, a 29.578 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,08 por cento, a 3.297 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,32 por cento, a 4.054 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,44 por cento, a 2.440 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,46 por cento, a 10.537 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,09 por cento, a 3.385 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,15 por cento, a 6.069 pontos.