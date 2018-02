Bolsas da China recuam pressionadas por construtoras e consumo

Xangai, China – Os mercados acionários da China reverteram os ganhos iniciais na esteira da recuperação em Wall Street e recuaram para as mínimas em um mês nesta quarta-feira, com os investidores vendendo papéis dos setores imobiliário e de consumo que tiveram fortes ganhos nos últimos meses.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve queda de 2,38 por cento, enquanto o índice de Xangai caiu 1,81 por cento.

O índice que acompanha as principais construtoras despencou 7,6 por cento, registrando a maior queda percentual desde julho de 2015. O índice tinha registrado uma série de cinco meses de ganhos até fevereiro.

O subíndice do setor financeiro recuou 3,38 por cento, o de consumo caiu 4,2 por cento e o de saúde perdeu 1,34 por cento.

No restante da região as ações também devolveram os ganhos uma vez que os investidores dispensaram os futuros acionários dos Estados Unidos em busca de portos mais seguros, um sinal de que os participantes do mercado continuam nervosos após a queda dos mercados globais nesta semana.

Embora a maioria dos analistas acredite que a série de vendas tenha terminado por enquanto, permitindo que a volatilidade diminua um pouco, a perspectiva de aperto monetário pelo mundo continua sendo um desafio no longo prazo.

Às 7h17 (horário de Brasília), o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, recuava 0,11 por cento, depois de ter chegado a subir 2 por cento.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,16 por cento, a 21.645 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,89 por cento, a 30.323 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,81 por cento, a 3.309 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 2,38 por cento, a 4.050 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 2,31 por cento, a 2.396 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,42 por cento, a 10.551 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,66 por cento, a 3.383 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,75 por cento, a 5.876 pontos.