Bolsas da China recuam após alta de juros e dados mistos

Xangai / Tóquio – Os mercados acionários da China caíram nesta quinta-feira depois que o banco central do país elevou os juros do mercado monetário na sequência do aumento da taxa básica nos Estados Unidos, e com dados mistos que reforçaram os sinais de uma modesta desaceleração da economia do país.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,57 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,29 por cento.

O banco central da China elevou as taxas de juros do mercado monetário conforme as autoridades buscam afastar os riscos financeiros sem prejudicar a economia.

“O movimento mostra duas coisas… Primeiro, a política do Federal Reserve ainda é um dos parâmetros para influenciar a tomada de decisão do Banco do Povo da China”, disse o economista do OCBC Tommy Xie em uma nota aos clientes.

“Segundo, a China não mostra sinais de fadiga na desalavancagem financeira.”

Além disso, dados nesta quinta-feira mostraram que a produção industrial da China e as vendas no varejo cresceram em um ritmo constante no mês passado, enquanto o investimento em ativos fixos enfraqueceu, reforçando os sinais de uma leve desaceleração na segunda maior economia do mundo.

O restante dos mercados asiáticos também reagiu à decisão do banco central dos Estados Unidos de elevar os juros como esperado, embora sua cautela sobre a inflação tenha acalmado as expectativas de um aperto em 2018.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,24 por cento às 7:48 (horário de Brasília).

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,28 por cento, a 22.694 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,19 por cento, a 29.166 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,29 por cento, a 3.293 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,57 por cento, a 4.027 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,45 por cento, a 2.469 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,64 por cento, a 10.538 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,95 por cento, a 3.435 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,17 por cento, a 6.011 pontos.