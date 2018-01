Bolsas da China fecham sem direção comum nesta quarta-feira

Xangai – Os índices acionários da China terminaram sem direção comum nesta quarta-feira, com ganhos nos setores bancário e de infraestrutura e perdas nos papéis de consumo e imobiliários.

O subíndice do setor financeiro avançou 0,92 por cento, o de consumo caiu 2,57 por cento, o do setor imobiliário perdeu 0,79 por cento e o de saúde recuou 0,85 por cento.

No restante da região os mercados recuaram da máxima recorde uma vez que as ações de recursos básicos foram pressionadas pela queda dos preços do petróleo e das commodities.

Às 7h12 (horário de Brasília), o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha perdas de 0,08 por cento.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,35 por cento, a 23.868 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,25 por cento, a 31.983 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,25 por cento, a 2.515 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,17 por cento, a 11.004 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,23 por cento, a 3.541 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,54 por cento, a 6.015 pontos.