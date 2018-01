Bolsas da China fecham em alta com setores imobiliário e consumo

Xangai – Os mercados acionários da China terminaram sem direção comum nesta quarta-feira, com o índice de blue-chips recuperando as perdas de mais cedo para terminar em alta, ajudado pelas empresas do setor imobiliário e de consumo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve alta de 0,48 por cento, enquanto o índice de Xangai perdeu 0,19 por cento.

Os gerentes de fundos chineses aumentaram sua exposição sugerida a ações para os próximos três meses uma vez que as ações de financeiras e imobiliárias subiram em meio ao alívio das preocupações relativas a liquidez no início de 2018.

O subíndice do setor financeiro avançou 1,22 por cento, o de consumo subiu 2,59 por cento, o imobiliário teve alta de 2,86 por cento e o de saúde ganhou 0,37 por cento.

Já o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, subia 0,38 por cento às 7h26 (horário de Brasília), revertendo perdas anteriores.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,83 por cento, a 23.098 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,86 por cento, a 32.887 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,19 por cento, a 3.481 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,05 por cento, a 2.566 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,24 por cento, a 11.103 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,42 por cento, a 3.533 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,25 por cento, a 6.037 pontos.