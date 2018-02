Bolsas da China fecham em alta com ganhos de bancos

Xangai – Os principais índices acionários da China recuperaram as perdas anteriores provocadas pela queda em Wall Street e fecharam em alta nesta segunda-feira, sustentados pelos fortes ganhos nos setores bancário e de transporte que compensaram o recuo nos papéis de consumo.

O sentimento também foi sustentando pela pesquisa Índice de Gerentes de Compras do Caixin/Markit mostrando que o setor de serviços chinês iniciou o ano com força, expandindo no ritmo mais forte em quase seis anos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve alta de 0,06 por cento, enquanto o índice de Xangai subiu 0,73 por cento.

O índice que acompanha os principais bancos listados na China saltou 3,5 por cento, registrando o maior ganho desde março de 2016.

O subíndice do setor financeiro teve alta de 1,75 por cento, o de consumo caiu 3,77 por cento, o imobiliário ganhou 0,29 por cento e o de saúde perdeu 1,42 por cento.

No restante da região os mercados apresentaram perdas uma vez que os temores de retomada da inflação afetaram os títulos, provocando especulações de que bancos centrais no mundo podem ser forçados a apertar a política monetária de forma mais agressiva.

Os investidores se assustaram com o relatório de emprego nos Estados Unidos divulgado na sexta-feira, mostrando que os salários no país aumentaram no ritmo mais forte em mais de oito anos e meio e alimentando as expectativas de inflação.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, recuava 1,32 por cento às 7h25 (horário de Brasília).

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 2,55 por cento, a 22.682 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,09 por cento, a 32.245 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,73 por cento, a 3.487 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,06 por cento, a 4.273 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,33 por cento, a 2.491 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,62 por cento, a 10.946 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,33 por cento, a 3.482 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,56 por cento, a 6.026 pontos.