Bolsas da China fecham em alta com dados de preços de moradias

Xangai – Os índices acionários da China terminaram em alta nesta segunda-feira, revertendo as perdas registradas mais cedo diante das preocupações com a liquidez apertada no final do ano depois que o banco central elevou os juros do mercado interbancário.

Entretanto, a confiança melhorou no final do pregão em parte devido a dados do mercado imobiliário no país, uma vez que o aumento nos preços das novas moradias chinesas manteve o ímpeto em novembro.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,12 por cento, enquanto o índice de Xangai teve ganho de 0,07 por cento.

Com aumentos de preços em centros provinciais e cidades menores, as autoridades podem precisar ampliar as restrições para conter a especulação no mercado imobiliário.

O banco central da China elevou em 5 pontos básicos as taxas de juros de operações compromissadas reversas usadas para operações do mercado aberto para 14 dias nesta segunda-feira, após ajustes para cima em outros prazos na semana passada.

O subíndice do setor financeiro terminou em alta de 0,04 por cento, o de consumo avançou 2,01 por cento, o do setor imobiliário caiu 0,82 por cento e o de saúde subiu 0,23 por cento.

O restante do mercado asiático também apresentou ganhos, com a confiança impulsionada pelas expectativas de que os legisladores norte-americanos aprovarão a aguardada reforma tributária nesta semana.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,44 por cento às 7:06 (horário de Brasília).

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,55 por cento, a 22.901 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,70 por cento, a 29.050 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,07 por cento, a 3.268 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,12 por cento, a 3.985 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,01 por cento, a 2.481 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,14 por cento, a 10.506 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,13 por cento, a 3.412 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,70 por cento, a 6.038 pontos.