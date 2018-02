Bolsas da China caem puxadas por start-ups após alertas de lucros

Xangai, China – Os mercados acionários da China recuaram nesta quinta-feira, com o índice de start-ups fechando na mínima em mais de seis meses, uma vez que os investidores venderam papéis de empresas que devem reportar resultados fracos em 2017 e realizaram lucros antes do feriado do Ano Novo Lunar.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve queda de 0,71 por cento, enquanto o índice de Xangai perdeu 0,99 por cento, registrando perdas pela quarta sessão.

O subíndice do setor financeiro avançou 0,41 por cento, o de consumo recuou 1,07 por cento, o imobiliário caiu 0,13 por cento e o de saúde perdeu 1,36 por cento.

O índice de start-ups da China ChiNext Composite caiu 2,17 por cento e caminha para registrar a pior perda semanal em 21 meses, com uma profusão de empresas emitindo alertas de lucros.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, recuava 0,34 por cento às 7h29 (horário de Brasília), revertendo ganhos anteriores diante da pressão dos mercados chineses.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,68 por cento, a 23.486 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,08 por cento, a 2.568 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,51 por cento, a 11.160 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,37 por cento, a 3.547 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,87 por cento, a 6.090 pontos.