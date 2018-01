Bolsas da China avançam pelo 9º dia com alta de bancos e consumo

Xangai – Os mercados acionários da China ampliaram a alta nesta quarta-feira para perto da máxima em sete semanas, avançando pela nona sessão seguida liderados pelos setores bancário e de consumo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,45 por cento, enquanto o índice de Xangai avançou 0,24 por cento.

Os preços ao produtor da China subiram no ritmo mais fraco em 13 meses em dezembro, uma vez que a guerra do governo à poluição afetou a demanda por matéria-prima. A inflação ao consumidor acelerou menos que o esperado a 1,8 por cento em dezembro, de 1,7 por cento anteriormente.

O subíndice do setor financeiro avançou 0,83 por cento, enquanto o de consumo subiu 1,28 por cento, o do setor imobiliário ganhou 0,17 por cento e o de saúde teve queda de 0,28 por cento.

No restante da região os mercados caíram, com o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, recuando após testar a máxima recorde atingida em 2007 com os investidores realizando lucros em ações de tecnologia.

Às 7h38 (horário de Brasília), o índice MSCI tinha queda de 0,39 por cento após seis dias seguidos de ganhos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,26 por cento, a 23.788 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,20 por cento, a 31.073 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,24 por cento, a 3.422 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,45 por cento, a 4.208 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,42 por cento, a 2.499 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,77 por cento, a 10.831 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,12 por cento, a 3.520 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,64 por cento, a 6.096 pontos.