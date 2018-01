Bolsas da China atingem novas máximas de 2 anos nesta quinta

Xangai – Os mercados acionários da China avançaram nesta quinta-feira e terminaram na máxima de dois anos, sustentados por ganhos robustos nos setores bancário e de infraestrutura.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve alta de 0,58 por cento, enquanto o índice de Xangai subiu 0,91 por cento.

Os mercados fecharam no momento em que a China anunciava crescimento anual de 6,8 por cento no quarto trimestre em relação ao ano anterior, ritmo mais rápido do que o esperado.

O subíndice do setor financeiro avançou 0,94 por cento, o de consumo subiu 0,14 por cento, o imobiliário caiu 1,1 por cento e o de saúde perdeu 0,62 por cento.

Já o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,14 por cento às 7h23 (horário de Brasília), depois de atingir nova máxima recorde após os ganhos em Wall Street sustentarem o sentimento altista dos investidores.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,44 por cento, a 23.763 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,43 por cento, a 32.121 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,91 por cento, a 3.475 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,58 por cento, a 4.272 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,02 por cento, a 2.515 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,61 por cento, a 11.071 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,58 por cento, a 3.521 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,02 por cento, a 6.014 pontos.