Bolsas da Ásia despencam com isolamento de Wuhan por surto de vírus

Xangai — Os índices acionários da China recuaram cerca de 3% nesta quinta-feira, maior queda em quase nove meses, uma vez que os investidores se desfizeram de ações relacionadas a restaurantes, cinemas, companhias aéreas e parques temáticos após o isolamento da cidade de Wuhan para conter o coronavírus.

Autoridades de Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus que matou 17 e infectou quase 600 pessoas, fecharam as redes de transporte urbano e suspenderam voos.

As medidas drásticas assustaram investidores, que buscaram segurança nos títulos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 3,1%, na maior perda diária em quase nove meses. O índice de Xangai teve queda de 2,75%.

O CSI300 marcou sua pior semana desde maio de 2019, enquanto o índice de Xangai teve a maior queda na semana desde agosto do ano passado. Os mercados financeiros da China ficarão fechados a partir de sexta-feira para o feriado de uma semana do Ano Novo Lunar.

As vendas se intensificaram à tarde conforme chegavam notícias sobre novos casos de infecção na China, e sobre o cancelamento de eventos de entretenimento.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,98%, a 23.795 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,52%, a 27.909 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 2,75%, a 2.976 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 3,10%, a 4.003 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,93%, a 2.246 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX permaneceu fechado.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,60%, a 3.234 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,63%, a 7.088 pontos.