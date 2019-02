Bolsas da América Latina encerram em queda

Bogotá/Santiago do Chile/Buenos Aires/Cidade do México – O índice geral (IGBC) da Bolsa de Valores da Colômbia (BVC) fechou nesta terça-feira em baixa de 0,67%, para 12.742,77 pontos. O giro financeiro do pregão foi de 148 bilhões de pesos (US$ 76,73 milhões), em 2.450 operações.

O principal indicador da Bolsa de Valores de Santiago, o IPSA, encerrou em queda de 1,95%, para 3.876,62 pontos. Já o índice geral da bolsa chilena (IGPA) caiu 1,60%, para 19.234,91 pontos. O montante das ações negociadas chegou a 83,3 bilhões de pesos (US$ 166,6 milhões), em 8.424 negociações.

O índice Merval da Bolsa de Comércio de Buenos Aires teve desvalorização de 0,85%, aos 2.994,08 pontos. Ao fim da sessão, o Índice Geral da Bolsa ficou em 175,897,76 pontos, com baixa de 0,14%, enquanto o Merval 25 avançou 0,96%, para 3.005,01.

O Índice de Preços e Cotações (IPC) da Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedeu 0,84%, para 40.832,48 pontos. No pregão, foram negociados 516 milhões de títulos, com giro financeiro de 18,1 bilhões de pesos (US$ 1,3 bilhão).