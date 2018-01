Bolsas chinesas sobem apesar de balança comercial fraca

Xangai – As ações da China subiram nesta sexta-feira, apesar do desempenho mais fraco da balança comercial do país, impulsionadas pelos ganhos nas ações de empresas bancárias e de energia.

“Embora os dados comerciais sejam frequentemente voláteis, esse último declínio (nos volumes de importação)… é um sinal de que a demanda doméstica pode ter enfraquecido no final do ano passado”, escreveu em nota o economista-sênior da Capital Economics, Julian Evans-Pritchard .

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,47 por cento, enquanto o índice de Xangai avançou 0,12 por cento.

Em dezembro, as exportações do país aumentaram 10,9 por cento em relação ao ano anterior, superando a previsão de analistas de aumento de 9,1 por cento, mas menor que o ganho robusto de 12,3 por cento em novembro.

Já as importações cresceram em ritmo ainda mais lento, a 4,5 por cento sobre um ano antes, o mais fraco desde a expansão de 3,1 por cento em dezembro de 2016 e muito abaixo das previsões de crescimento de 13 por cento e da expansão de 17,7 por cento no mês anterior.

Destaque de alta nesta sessão ficou para a ação da Shenzhen Heungkong Holding Co Ltd, de 10,09 por cento, seguido por Pequim Vantone Real Estate Co Ltd e Sundy Land Investment Co Ltd.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,75 por cento às 7h05 (horário de Brasília).

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,24 por cento, a 23.653 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,94 por cento, a 31.412 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,12 por cento, a 3.429 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,47 por cento, a 4.225 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,34 por cento, a 2.496 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,68 por cento, a 10.883 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,18 por cento, a 3.519 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,04 por cento, a 6.070 pontos.