Bolsas chinesas fecham estáveis após pior sessão em meses

Xangai / Tóquio – Os mercados acionários da China terminaram uma sessão volátil praticamente estáveis nesta sexta-feira, depois de sofrerem a maior venda generalizada em meses na sessão anterior refletindo um choque entre apostas de alta e baixa sobre as implicações de novas medidas do governo para reduzir os riscos financeiros.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,04 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,06 por cento.

O CSI300 caiu quase 3 por cento na quinta-feira, a pior queda de um dia em quase 18 meses, enquanto o índice de Xangai recuou 2,3 por cento na sessão anterior, sua pior performance desde dezembro.

Enquanto alguns investidores usaram as últimas repressões de Pequim ao sistema bancário sem regulação e ao microcrédito como uma desculpa para realizar lucros depois de uma alta sólida neste ano, outros buscavam barganhas no mercado, apostando que as medidas regulatórias vão reduzir os riscos sistêmicos.

O setor financeiro liderou a alta nesta sexta-feira, destacando o otimismo de que as medidas para reduzir o risco e a alavancagem serão no fim algo bom para os bancos chineses.

Já o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,16 por cento às 7:29 (horário de Brasília), mas permanecia abaixo da máxima de 10 anos atingida nesta semana.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,12 por cento, a 22.550 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,53 por cento, a 29.866 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,06 por cento, a 3.353 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,04 por cento, a 4.104 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,28 por cento, a 2.544 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX ficou estável, a 10.854 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,55 por cento, a 3.442 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,06 por cento, a 5.982 pontos.