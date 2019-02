Bolsas asiáticas fecham em alta com dados da China

Hong Kong – Os mercados de ações da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, com avanços na Austrália e em Hong Kong após a divulgação de dados comerciais da China.

As exportações chinesas subiram 5,1% em julho em relação ao mesmo mês do ano anterior, enquanto as importações avançaram 10,9%. Em junho, as exportações recuaram 3,1% e as importações caíram 0,7% no ano. As leituras de julho também superaram a previsão de economistas, de alta 2,8% para exportações e avanço de 1,3% em importações.

Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 ganhou 1,1%, aos 5064,8 pontos, puxada para cima pelos dados comerciais de Pequim, visto que a China é a maior parceira comercial australiana. Em Sydney, os papéis da Telstra subiram 2,4% depois de o lucro da empresa superar as previsões em seu ano fiscal.

Já em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 0,3%, aos 21655,88 pontos. Para o economista Ting Lu, do Bank of America Merrill Lynch, “junto com a recuperação do Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial, os dados do comércio de julho são favoráveis a uma perspectiva econômica melhor para China e certamente irá ajudar a impulsionar a confiança do mercado”.

Apesar dos positivos dados comerciais, o índice Xangai Composto fechou estável aos 2044,90 pontos e o índice Shenzhen Composto subiu 0,4% para 944,64 pontos.

Segundo analistas, os agentes do mercado na China ainda estão receosos quanto a perspectiva econômica do país e estão aguardando mais dados para tomarem posições mais firmes. Nesta semana, ainda serão divulgados os indicadores de produção industrial, nesta quinta-feira à noite, e de inflação, na sexta-feira.

O índice Kospi, da Coreia do Sul, ganhou 0,3%, aos 1.883,93 pontos, o que corresponde a uma leve recuperação após três sessões seguidas de perdas.

Na noite de quarta-feira, o Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês) manteve sua taxa de juros inalterada, como esperado pelo mercado. Em Seul, a KB Financial Group subiu 1,4% e o Shinhan Financial Group ganhou 0,4%.

Em Taipé, o índice Taiwan Weighted fechou em baixa de 0,2% aos 7907,67 pontos, com preocupações sobre a iminente redução do programa de estímulo do Federal Reserve dos EUA. Já nas Filipinas, a queda do índice PSEi foi de 0,3% aos 6404,23 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.