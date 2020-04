Bolsas americanas recuam acompanhando petróleo

As bolsas americanas abriram em baixa pelo segundo dia consecutivo com mais uma forte queda do petróleo e o aumento das preocupações sobre a retração da economia americana com a pandemia do novo coronavírus.

Às 12h48 (horário de Brasília), o índice Dow Jones, da bolsa de Nova York, caía 2,7%, para 23.008 pontos. O S&P 500, um índice de referência mais amplo, recuava 3,35%, para 2.731 pontos. O índice Nasdaq Composite, da bolsa de tecnologia Nasdaq, perdia 3,6%, para 8.254 pontos.

O barril do petróleo tipo Brent, produzido no Mar do Norte, caía 6,3%, para 24,49 dólares, na bolsa de Londres, enquando o WTI, produzido nos Estados Unidos, despencava 28,1%, para 14,68 dólares. A desaceleração global decorrente da covid-19 está derrubando os preços do combustível.