Bolsas americanas despencam com crise no preço do petróleo

São Paulo — Os principais índices de Wall Street caíram 7% e o Dow Jones caiu 2.000 pontos naquela que será a sua maior queda diária, com as negociações a serem retomadas na segunda-feira, após uma queda de 22% nos preços do petróleo.

As negociações nas bolsas americanas foram interrompidas imediatamente após a abertura na segunda-feira, com o S&P 500 caindo 7%, desencadeando um corte automático de 15 minutos colocado em prática após a crise financeira de 2008-9.

A decisão da Arábia Saudita de aumentar significativamente a produção de petróleo, após o acordo de corte de abastecimento da OPEP com a Rússia ter colapsado, causou tumultos nos mercados financeiros globais já em pânico com o impacto do surto do coronavírus.

O petróleo bruto registou o seu pior dia em quase três décadas, enviando as principais empresas petrolíferas Chevron Corp e Exxon Mobil Corp para baixo mais de 9%. O índice de energia caiu 20,1%.

O Dow Jones cai 6,93%, o S&P 500 perde 6,59% e o Nasdaq Composite desce 6,19%.