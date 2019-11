Bolsa volta a subir e recupera os 107 mil pontos

O Ibovespa voltou a subir após dois pregões de queda e registrou alta de 1,54%, nesta quinta-feira (21), fechando em 107.496,73 pontos, O movimento foi na contramão dos mercados internacionais, que tiveram queda, após a China prometer retaliar os Estados Unidos em resposta à declaração de apoio formal dos parlamentares americanos aos manifestantes de Hong Kong – contrários ao governo chinês. Economistas acreditam que a medida tem potencial de atrapalhar as negociações comerciais.

Se por um lado há a percepção de piora do cenário externo, por outro, o Brasil tem aumentado o interesse por investidores estrangeiros. Nesta quinta, o banco suíço UBS aumentou a recomendação de ações brasileiras para “strong overweight”, apostando em um rápido crescimento econômico puxado pela retomada do consumo e dos investimentos.

Embora o banco veja o dólar a 4 reais no fim deste ano, a moeda americana ainda está distante da projeção do UBS. Após ser negociado por mais de 4,22 reais nesta terça, o dólar fechou em 4,193 – queda de 0,262%.

Ações

As siderúrgicas destacaram-se entre as maiores altas da sessão, após analistas do BBA informarem a clientes que produtores de aço planejam aumentar o preço da commodity em 10% em janeiro. Os papéis da Gerdau (GGBR4), Gerdau Metalúrgica (GOAU4e Usiminas (USIM5) subiram 7,52%, 6,46% e 6,41%, respectivamente.