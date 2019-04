São Paulo – A bolsa paulista iniciava a semana em alta, recuperando-se da queda de quase 2 por cento no pregão de sexta-feira, quando foi pressionada pelas ações da Petrobras, com agentes do mercado monitorando nesta sessão o andamento da reforma da Previdência e exterior com viés positivo.

Às 10:14, o Ibovespa subia 0,72 por cento, a 93.543,24 pontos.