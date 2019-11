Bolsa volta a fechar acima dos 108 mil após “efeito Lula”

O Ibovespa subiu 0,69% nesta segunda-feira (11) e fechou em 108.367,44 pontos. A alta ocorre após a Bolsa ter a pior queda em um mês na sexta-feira (8), quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a prisão. Apesar da forte queda no último pregão, especialistas acreditam que, mesmo livre, o petista teria pouco efeito sobre a Bolsa.

“A autoridade do presidente [Jair Bolsonaro] e do ministro da Economia [Paulo Guedes] não foram ameaçadas em nenhum momento. Enquanto não causar problemas para a autoridade deles, tanto faz o que ele [Lula] fizer”, afirmou André Perfeito, economista-chefe da Necton.

Para o economista-chefe da Infinity, Jason Vieira, o ex-presidente tem baixo potencial de atrapalhar as reformas propostas pelo governo. “Como o Congresso chamou para si a agenda, eles não podem ser detratoras da agenda”.

Vieira também acredita que a saída de Lula da prisão não teve tanta influência na última sexta, visto que, no exterior, as bolsas vinham em queda após o presidente Donald Trump jogar dúvidas sobre as negociações comerciais. “Como gerou muitas notícias em cima [da soltura] dá a entender que teve efeito maior do que foi”, disse.

Nesta segunda, os principais índices acionários do mundo voltaram a recuar, ainda com dúvidas sobre a “fase 1” do acordo entre China e Estados Unidos. Em Hong Kong, a bolsa fechou em queda de 2,62% depois de um manifestante ser baleado e outro incendiado em protestos na ilha. Em meio a esse cenário, Perfeito vê a alta do Ibovespa como um movimento de recuperação das últimas perdas.



Ações

Entre os setores que ajudaram a Bolsa a começar a semana no azul, destaca-se o financeiro. Com grande participação no Ibovespa, os grandes bancos tiveram sessão positiva, com valorizações dos papéis do Itaú (0,70%), Bradesco (0,47%), Banco do Brasil (0,51) e Santander (0,24%).

Mesmo com o preço do petróleo em queda no exterior, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras se apreciaram 0,7% e 1,43% respectivamente. A alta também contribuiu para a pontuação do Ibovespa nesta segunda. Desde o fim de agosto, os papéis da estatal já acumulam mais de 16% de valorização.