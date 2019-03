São Paulo -A bolsa paulista abriu a semana com fortes ganhos, embalada pelo viés ascendente em praças acionárias no exterior nesta segunda-feira e expectativa de avanço na reforma da Previdência nesta semana, com as ações da Petrobras entre os destaques da sessão.

O Ibovespa encerrou o pregão em alta de 2,71 por cento, a 97.944,87 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somava 13,46 bilhões de reais.