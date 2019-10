Bolsa volta a cair após bater recordes por três pregões seguidos

Depois de três recordes de fechamento consecutivos, o Ibovespa caiu 0,52% nesta quinta-feira (24) e encerrou o pregão em 106.986,15 pontos. O fim da série positiva ocorre em meio a valorização de bolsas americanas e europeias. Já o dólar subiu 0,298% e fechou sendo negociado a 4,045 reais. No início do dia, a moeda americana abriu em queda e chegou a encostar em 4 reais.

Na Bolsa, o ritmo foi ditado pelos os balanços divulgados e a expectativa por aqueles que ainda estão por vir.

Após apresentar prejuízo bilionário no terceiro trimestre deste ano, as ações da CSN tiveram recuo de 6,85%, liderando as quedas do Ibovespa. Se comparado com o segundo trimestre, De acordo com a empresa, o menor volume de vendas e preço desfavoráveis na mineração contribuíram para o resultado negativo no período.

Embora o papel da CSN tenha acumulado alta no ano de 106% no primeiro semestre, caso não se recupere até o fim de outubro, este será seu quinto mês de queda consecutiva. No campo das siderúrgicas, a Usiminas caiu 3,07% a Gerdau, 1,89% e a Vale, 0,76%.

Outra empresa que levou forte tombo na Bolsa após decepcionar em demonstrativo financeiro foi a Localiza. Abaixo das expectativas dos investidores, a locadora de veículos apresentou lucro líquido de 204 ,7 milhões de reais no terceiro trimestre.

Apesar do resultado da Localiza superar em 28.8% o do mesmo período do ano passado, o preço do aluguel e a taxa de utilização foram reduzidos na comparação anual.

Em relatório, o banco UBS disse suspeitar que as locadoras compraram muitos veículos no terceiro trimestre, o que pode ter contribuído para a maior inutilização da frota e para a redução do valor do aluguel. A Locamerica, da marca Unidas, teve queda de 3,01% na Bolsa, refletindo o pessimismo dos investidores sobre o setor.

Às vésperas de divulgar o balanço do terceiro trimestre, as ações preferenciais da Petrobras caíram 2,18%. Recentemente, a estatal apresentou produção recorde, impulsionada principalmente pelo pré-sal.

Ainda na esfera negativa do Ibovespa, os papeis da Cogna, ex-Kroton, recuaram 4,69%, após a empresa informar a venda de 52 milhões de livros didáticos para o governo, quantia abaixo do esperado.