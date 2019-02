Bolsa vira para queda e dólar volta a subir com entrega de proposta

São Paulo – O Ibovespa abriu em alta na manhã desta quarta-feira e chegou a encostar nos 98 mil pontos. Por volta das 11h40, o principal índice da Bolsa virou para queda e operava em baixa de 0,40% aos 97.244,24 pontos.

Já o dólar operava em alta de 0,35% sendo vendido em R$ 3,728.

As atenções do mercado estão voltada para a apresentação da proposta de reforma da Previdência ao Congresso em momento conturbado para o Planalto.

A equipe econômica da corretora H. ComCor destacou que entrega física do texto da reforma da Previdência na Câmara pelo próprio Bolsonaro é uma atitude simbólica em provável manobra para reforçar a proposta e alimentar o momentum da questão.

“Pode pesar no sentimento do investidor a expressiva derrota do governo ontem na Câmara, onde foi aprovado pro amplo placar o projeto que suspende os efeitos do decreto presidencial que ampliava a funcionários comissionados e de segundo escalão o poder de tornar documentos públicos sigilosos ou ultra sigilosos.”

Disse ainda que embora não seja uma matéria de alta relevância, mostra um possível recado da Casa ao Governo, que ainda segue em busca de alguma tranquilidade dentro da base aliada para que consiga tocar sua agenda.

No mercado externo, os investidores acompanham a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve às 16h e as negociações comerciais entre EUA e China.