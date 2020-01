Bolsa vira e fecha em alta após OMS declarar estado de emergência

As primeiras negociações desta quinta-feira (30) indicavam mais um dia negativo na B3, com o Ibovespa chegando a operar na casa dos 113 mil. O cenário, no entanto, virou nos últimos negócios do dia e Ibovespa fechou em alta de 0,12%, em 115.528,04 pontos.

O movimento de recuperação começou no período da tarde, após a Organização Mundial da Saúde declarar emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência do avanço do número de infectados pelo coronavírus, que já ultrapassa os 7,7 mil.

A medida foi encarada como positiva pelo mercado por abrir a possibilidade de uma maior atuação da OMS no controle da doença. “A leitura é de a que situação vai ser dominada. Não vai ter epidemia ou pandemia”, disse Alvaro Bandeira, economista-chefe do banco digital Modalmais.

O movimento de recuperação também ocorreu em outros mercados, como o norte-americano. Por lá, o S&P 500 fechou em alta de 0,31%. Na Europa e na Ásia, onde as bolsas fecharam antes do anúncio da OMS, o dia foi de perdas, com o índice pan-europeu Stoxx 50 recuando 1,22% e o Hang Seng, de Hong Kong, caindo 2,62%. Na China, a bolsa permanece fechada pelo menos até segunda-feira (3).