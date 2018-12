Bolsa tem o maior volume negociado da história em 2018

O volume financeiro médio diário negociado na B3 em ações no ano de 2018 até o dia 19 de dezembro é de R$ 10,8 bilhões, o maior valor nominalmente já registrado na história da bolsa.

A informação é da Economática. Desde o ano de 2015, a bolsa registra crescimento, e o maior valor nominalmente anterior ao de 2018 foi no ano de 2017, com R$ 7,7 bilhões em média por dia. O ano de 2018 registra o terceiro consecutivo de crescimento do volume financeiro médio diário negociado pela bolsa brasileira.

Crescimento de 40,8% no ano

Em 2018 o volume financeiro registra crescimento de 40,8% com relação ao ano de 2017. Crescimento maior só foi registrado no ano de 2007 quando a bolsa registrou aumento de 101,7% com relação ao ano anterior.

Veja no gráfico abaixo a evolução do volume financeiro médio diário anual da bolsa brasileira desde 2002.

Balanço B3 2018 Balanço B3 2018

Pela inflação, recorde seria de R$ 11 bi por dia

Em 2018 o volume médio diário da bolsa brasileira é de R$ 11,01 bilhões em média com valores ajustados pelo IPCA, que é o maior valor registrado historicamente.

O recorde anterior foi registrado no ano de 2010 quando o volume financeiro foi de R$ 9,27 bilhões em média com valores ajustados pelo IPCA de novembro de 2018 (ainda não temos o registro do IPCA no mês de dezembro de 2018).

Veja no gráfico abaixo a evolução do volume financeiro médio diário anual, com valores ajustados pelo IPCA até novembro de 2018.

Em dólares, crescimento é de 23,8%

O volume financeiro médio diário anual em dólares no ano de 2018 é de US$ 2,98 bilhões/dia, que é quinto maior valor historicamente. O melhor registro em dólares ocorreu no ano de 2011 com US$ 3,39 bilhões em média por dia.

O volume financeiro médio diário anual em dólares registra crescimento pelo terceiro ano consecutivo. O crescimento em 2018 com relação ao ano de 2017 é de 23,8%. Veja no gráfico abaixo a evolução do volume financeiro médio diário anual, com valores em dólares.

Balanço B3 2018 Balanço B3 2018

Petrobras lidera em volume

A ação da Petrobras PN (PETR4) em 2018 registra o maior volume financeiro negociado em média por dia com R$ 1,42 bilhões/dia.

No gráfico abaixo temos os valores médios anuais desde 2002 em reais ajustados pela inflação medida pelo IPCA. Com essa metodologia o valor do movimento em 2018 é de R$ 1,44 bilhões/dia, que perde somente para o volume do ano de 2008 com R$ 1,59 bilhões/dia.

Historicamente o papel preferencial da Petrobras registra movimento médio diário anual acima de R$ 1,0 bilhão/dia com valores ajustados pela inflação em cinco oportunidades.

O volume em 2018 é 144% superior ao valor do ano de 2017. O gráfico abaixo mostra o movimento médio diário anual da PETR4 desde 2002.

Balanço B3 2018 Balanço B3 2018

As 20 ações mais negociadas em 2018

A tabela abaixo traz as 20 ações mais negociadas na bolsa brasileira no ano de 2018. A ação Petrobras PN (PETR4) é a ação mais negociada em 2018, seguida pela ação da Vale ON (VALE3) com R$ 882,5 milhões/dia.

O segmento da Bovespa de bancos é o que tem a maior quantidade de ações na lista das 20 mais negociadas em 2018. Na lista temos quatro outros segmentos com duas ações cada uma.

As 20 ações mais negociadas concentram 59,88% do total negociado na bolsa. A ação da Petrobras PN (PETR4) responde por 13,12%do total do mercado. As TOP 5 concentram 35,25% do mercado.

Balanço B3 2018 Balanço B3 2018

Os 20 segmentos da Bovespa com maior volume financeiro

Na tabela abaixo temos os 20 segmentos com maior representatividade na bolsa brasileira. O segmento de Exploração, refino e distribuição com 10 ações é o que concentra a maior fatia do mercado com 18,04%, seguido pelo segmento de Bancos com 39 ações e 17,79% do mercado. Os TOP 5 da lista concentram 55,17% do mercado.

Balanço B3 2018 Balanço B3 2018

Esta reportagem foi publicada originalmente na Arena do Pavini.