São Paulo – A bolsa paulista não mostrava tendência clara logo após a abertura do pregão desta quarta-feira, em meio a um ambiente mais negativo no exterior, enquanto a temporada de balanços divide o foco com o noticiário político-econômico, em particular movimentos relacionados à reforma da Previdência.

Às 10:05, o Ibovespa caía 0,08 por cento, a 97.526,09 pontos.