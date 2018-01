Bolsa tem ganhos de 11% em janeiro; veja maiores altas e baixas

São Paulo — Por enquanto, os investidores da Bolsa não têm do que reclamar de 2018. Só em janeiro, o Ibovespa acumulou alta de 11%, atingindo novos recordes.

No pregão desta quarta-feira, último do mês, o índice fechou em alta de 0,51%, a 84.912 pontos. No melhor momento da sessão, renovou máxima intradia ao atingir 86.212 pontos. O volume financeiro somou 12,6 bilhões de reais.

O desempenho do índice em janeiro foi diretamente influenciado pelo aumento do apetite dos investidores internacionais e por uma melhora geral nas economias globais.

Também pesou a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Só no último dia 24, quando Lula foi julgado, o Ibovespa subiu 3,7%. No pregão seguinte, o índice renovou sua máxima histórica, alcançando os 85.530 pontos.

Na avaliação de alguns agentes do mercado, a decisão da Justiça reduz as chances de Lula concorrer à Presidência neste ano.

Destaques

Entre os destaques de valorização do mês estão os papéis das siderúrgicas, que foram beneficiadas pela melhora dos preços do aço e pelas boas perspectivas para o setor.

A CSN acumulou ganhos de 31,1% no mês, enquanto a Usiminas teve alta de 30,3%. Petrobras e Banco do Brasil também aparecem no topo da lista, com valorizações de 25,9% e 24,7%, respectivamente.

Empresa Ação Preço Desempenho em janeiro CSN CSNA3 R$ 10,99 31,15% Usiminas USIM5 R$ 11,86 30,33% Petrobras PETR3 R$ 21,30 25,96% Banco do Brasil BBAS3 R$ 39,68 24,70% Itaú ITUB4 R$ 52,26 22,76% Bradesco BBDC3 R$ 39,33 22,74% Itaúsa ITSA4 R$ 13,25 22,46% Petrobras PETR4 R$ 19,70 22,36% Bradesco BBDC4 R$ 40,75 20,45% Gerdau GOAU4 R$ 6,88 18,83%

Do lado negativo, aparecem os papéis da Kroton, com baixa de 11,6%, os da Raia Drogasil, que caíram 8%, e os da Ecorodovias, que acumularam perdas de 7,4%.