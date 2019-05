São Paulo —A bolsa paulista retomava o viés negativo nesta quarta-feira, após experimentar trégua na véspera, mais uma vez pressionada pelo cenário externo desfavorável com dados chineses mais fracos do que o esperado, enquanto Kroton liderava as perdas do Ibovespa após resultado trimestral e estimativas para 2019.

Às 10:18, o Ibovespa caía 1,75 por cento, a 90.478,51 pontos.