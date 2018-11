Bolsa tem alta de 2,18% com ações de bancos e da Petrobras

São Paulo – O Ibovespa firmou-se em alta nesta terça-feira, avançando mais de 2 por cento, com as ações de bancos e da Petrobras entre as principais contribuições positivas, recuperando-se de perdas recentes e abrindo espaço para um eventual resultado mensal positivo.

Às 16:11, o Ibovespa subia 2,18 por cento, a 87.409,24 pontos. O volume financeiro somava 9,54 bilhões de reais.

Tal desempenho praticamente zerava as perdas do Ibovespa em novembro, quando chegou a fechar abaixo de 85 mil pontos no pior momento, no dia 13.

De acordo com operadores, a retomada das ações brasileiras era endossada pela trégua no fortalecimento do dólar frente ao real após atuação do Banco Central, além de algum fluxo de capital estrangeiro. Dados da B3 mostram saídas líquidas de mais de 4 bilhões de reais da Bovespa em novembro até dia 23.

Na véspera, porém, estrangeiros reduziram a posição vendida em contratos futuros do Ibovespa (normal e mini) em 19.154 ativos, para 135.488 mil contratos.

Agentes financeiros também seguem atentos às discussões relacionadas ao projeto de cessão onerosa, esperado para ser votado no Senado, que poderia viabilizar um leilão de áreas de petróleo no qual a União arrecadaria bilhões de reais.

A Petrobras também seria uma potencial beneficiária de parcela do total arrecadado em um eventual leilão do excedente do petróleo das áreas da cessão onerosa, a depender do desfecho da revisão do contrato da empresa com o governo.

Ações do setor elétrico também tinham uma sessão positiva, com os papéis da Eletrobras entre as maiores altas, após decisão judicial favorável à venda de distribuidoras, além de expectativas sobre quem comandará a empresa de energia elétrica e o Ministério de Minas Energia no próximo governo.