São Paulo – A bolsa paulista mantinha o viés positivo nos primeiros negócios desta quarta-feira, ajudada por expectativas favoráveis para as negociações EUA-China, enquanto, no Brasil, as atenções estão voltadas para a possível saída do presidente Jair Bolsonaro do hospital, o que tende a agilizar o andamento da agenda de reformas do governo, em especial a da Previdência.

Às 10:08, o Ibovespa subia 0,35 por cento, a 96.503,95 pontos.