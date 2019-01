Bolsa sofre realização de lucros e fecha abaixo de 94 mil pontos

São Paulo – A bolsa paulista fechou em queda nesta terça-feira, após o Ibovespa se aproximar dos 95 mil pontos na máxima da sessão mais cedo, com agentes financeiros realizando lucros enquanto aguardam novidades sobre a proposta da reforma da Previdência, entre outras medidas do novo governo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,68 por cento, a 93.834,57 pontos, conforme dados preliminares, com o final do pregão afetado levemente pela decisão do parlamento britânico de rejeitar acordo do Brexit negociado pela primeira-ministra.

No melhor momento, nos primeiros negócios, o Ibovespa chegou a 94.695,12 pontos, nova máxima histórica intradia.

O volume financeiro somava 13,45 bilhões de reais.