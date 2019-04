Bolsa sobe quase 2% com articulação de Bolsonaro

São Paulo – O Ibovespa operava em alta de 1,91% na tarde desta quinta-feira. O principal indicador da Bolsa marcava na casa dos 96 mil pontos.

O mercado avaliou como positiva a iniciativa do governo em tentar uma aproximação com os líderes de partidos. O encontro do presidente, Jair Bolsonaro, com os representantes do PSDB, PP, DEM e MDB, foi vista como um passo importante para a articulação da reforma da Previdência.

Agora há pouco, o DEM afirmou que analisará a possibilidade de fazer oficialmente parte da base do governo e não descarta fechar questão na votação da reforma da Previdência. Entretanto, o presidente do partido, ACM Neto, disse que ainda é cedo para uma decisão.

ACM Neto afirmou ainda que o partido pode vir a fechar questão na votação da reforma da Previdência, mas depende do texto final que irá a plenário. “Se tiver apoio majoritário no partido, podemos avançar no fechamento de questão.”

Já Geraldo Alckmin, presidente do PSDB, disse que manterá a independência, mas votará pela reforma da Previdência desde que alguns ajustes sejam feitos. “O PSDB tem uma postura de independência em relação ao governo, não há nenhum tipo de troca”, disse Alckmin, acrescentando, com ênfase, que o partido não participará do governo.

Choque de realidade

Ontem, o mercado reagiu mal acompanhando o ministro da Economia, Paulo Guedes, defender a reforma da Previdência, em uma audiência na CCJ. A audiência durou mais de seis horas e foi finalizada após uma discussão com deputados da oposição.

Para os analistas da corretora H.ComCor, a situação ontem trouxe um choque de realidade ao mercado, em especial aos estrangeiros, que viram uma artilharia pesada da oposição à reforma previdenciária do atual governo. “Investidores têm em mente que a oposição foi bem preparada para tumultuar a situação, e foi bem-sucedida; algo que o mercado já devia ter em mente.”