Bolsa sobe pela 4ª sessão seguida e dólar fecha a R$ 4,12

O principal índice da bolsa brasileira avançou pela quarta sessão seguida e voltou aos 104 mil pontos nesta segunda-feira (14). As ações dos bancos se sobrepuseram à pressão negativa da mineradora Vale. Já o dólar se fortaleceu contra o real diante após dados fracos da China e a cautela renovada com o acordo entre o país asiático e o governo de Donald Trump.

O Ibovespa subiu 0,45%, a 104.301,58 pontos, em dia de baixo volume, com um feriado nos Estados Unidos desidratando as bolsas globais. A ação do Itaú ganhou 1,68% e Bradesco avançou 1,41%, ambos engatando a quarta alta consecutiva e amparando o viés positivo do Ibovespa.

Já a Vale caiu 1,34%, contaminada pelo declínio dos preços do minério de ferro na China, enquanto números de produção e vendas repercutiram positivamente entre analistas. Já a Petrobras (PN) ganhou 0,18%, apesar da queda dos preços do petróleo. A empresa pagará cerca de 210 milhões de reais à União após conciliação entre a companhia e a Pré-Sal Petróleo (PPSA).

O dólar subiu 0,81%, vendido a 4,1285 reais. Foi o maior nível de fechamento desde 2 de outubro.

Após Washington e Pequim indicarem um acordo parcial na sexta-feira, notícias e declarações de autoridades de ambos os lados trouxeram dúvidas sobre o que realmente foi obtido.

Dúvidas sobre acordo China-EUA

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse que uma rodada adicional de tarifas sobre as importações chinesas será imposta se um acordo com a China não for alcançado, mas afirmou esperar que ele avance.

Rodrigo Donato, assessor sênior da Acqua Investimentos, destacou que o mercado local continua sensível à disputa comercial EUA-China, mas que “o cenário de médio e longo prazos ainda é positivo”.

Dados do Banco Central apontaram que a atividade econômica brasileira voltou a acelerar na metade do terceiro trimestre, ainda que a um ritmo bastante lento. O Itaú Unibanco reduziu projeção para a taxa Selic, prevendo que a taxa feche 2019 2020 entre 4% e 4,5%.

Empresas listadas na Bovespa começarão a divulgar seus balanços trimestrais na próxima semana, com EDP, Localiza e WEG, divulgando em 23 de outubro.

Destaques da Bolsa

As ações (units) da empresa de energia focada em parques eólicos Renova Energia (RNEW11) caíram 6,25%, negociadas abaixo de 15,90 reais cada, depois que a elétrica Light anunciou que fechou a venda de 100% de sua participação na companhia pelo valor simbólico de 1 real.

O papel do Magazine Luiza subiu 4,12%, em sessão positiva para o setor de varejo, com Lojas Americanas entre os destaques positivos, avançando 1,91%.

Fora do Ibovespa, Banco Inter saltou 5,21%, após notícia de que o banco e a Uber negociam para estabelecer uma parceria na área de serviços financeiros. As informações foram publicadas na sexta-feira (11) pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela agência Reuters.Desde então, a ação ordinária do banco mineiro chegou a valorizar pouco mais 25%. Na sexta, o papel subiu 13,52%.