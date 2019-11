São Paulo — A bolsa paulista começava a segunda-feira sem um tendência clara, com a alta de 2% do Ibovespa na semana passada abrindo espaço para alguma realização de lucros, enquanto notícias sobre as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China favoreciam expectativas de um acordo entre as duas economias.

Às 10:11, o Ibovespa subia 0,05%, a 108.743,58 pontos.