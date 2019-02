São paulo – A bolsa paulista mostrava um viés positivo nos primeiros negócios desta terça-feira, tendo Suzano e Embraer entre as maiores altas do Ibovespa, com agentes financeiros atentos ao noticiário político no país e monitorando os mercados externos.

Às 10:08, o Ibovespa subia 0,13 por cento, a 97.362,62 pontos.