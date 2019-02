São Paulo – A bolsa paulista começava a quinta-feira com o Ibovespa no azul, com agentes financeiros ainda repercutindo a proposta da reforma da Previdência e especulando sobre a tramitação do texto no Congresso Nacional, tendo no radar bateria de resultados corporativos e as negociações comerciais EUA-China.

Às 10:09, o Ibovespa subia 0,6 por cento, a 97.122,12 pontos.