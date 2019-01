Bolsa sobe com negociação EUA-China e reforma da Previdência

São Paulo – A bolsa paulista começava a quarta-feira com o Ibovespa em alta, alinhada ao tom positivo no exterior, em meio a expectativas de que Estados Unidos e China anunciem algum avanço nas negociações comerciais, enquanto, na cena doméstica, sinais de avanço em proposta de reforma da Previdência corroborram o ânimo no pregão.

Investidores também aguardam a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, prevista para 17h, em busca de sinais sobre os próximos passos do banco central norte-americano em relação aos juros.

Às 11:38, o Ibovespa subia 1,20 por cento, a 93.134,63 pontos.