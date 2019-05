São Paulo — O índice Ibovespa avançava nesta segunda-feira, com agentes financeiros monitorando o impacto das manifestações em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro no domingo no comportamento dos parlamentares, enquanto feriado nos Estados Unidos e Reino Unido limitavam o fôlego nas praças externas.

Às 10:03, o Ibovespa subia 0,58%, a 94.170,17 pontos.