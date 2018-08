Bolsa sobe com balanços e relativo alívio com cenário eleitoral

São Paulo – O Ibovespa subia nesta quarta-feira, em meio a nova bateria de balanços, com Gerdau e CSN em destaque na ponta positiva após resultados sólidos no segundo trimestre, e com os agentes financeiros de olho em pesquisa eleitoral e na escalada da tensão comercial entre Estados Unidos e China.

Às 12:34, o principal índice de ações da B3 subia 0,15 por cento, a 80.463,31 pontos. O volume financeiro somava 3,65 bilhões de reais.

Na véspera, o Ibovespa fechou em baixa de 0,87 por cento, contaminado por boatos relacionados ao processo eleitoral com potencial efeito negativo para o mercado.

Da cena eleitoral, pesquisa CNT/MDA mostrou o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, com 18,9 por cento das intenções de voto no Estado de São Paulo em cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à frente de Geraldo Alckmin (PSDB), com 15 por cento.

Como a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, os dois presidenciáveis estão em empate técnico.

Para o gestor Igor Lima, sócio da Galt Capital, o dia é de reversão do mau humor que se espalhou na véspera, conforme a pesquisa divulgada não confirmou evolução do candidato tucano mas, por outro lado, também não mostrou deterioração, que parecia ser o grande medo do mercado na terça-feira.

“Boatos sobre eventuais novas delações também não se confirmaram, enquanto os resultados de algumas empresas, como Gerdau, referendaram o momento de recuperação das companhias e ajudam na melhora”, afirmou.

O panorama global trazia um aumento da tensão comercial entre Washington e Pequim, conforme a China afirmou que estáaplicando tarifas adicionais de importação de 25 por cento sobre os 16 bilhões em mercadorias norte-americanas, respondendo em igual medida à nova rodada de tarifas dos EUA.

Em Wall Street, contudo, o índice acionário S&P 500 oscilava ao redor da estabilidade, ainda perto de máximas históricas, com resultados corporativos também sob atenção dos investidores.

Destaques

– GERDAU PN subia 3,72 por cento, após resultado de segundo trimestre, que mostrou Ebitda ajustado de 1,756 bilhão de reais, o melhor resultado trimestral desde 2008 e alta de 56,8 por cento frente ao mesmo período do ano anterior, com a margem Ebitda subindo a 14,6 por cento.

– CSN tinha alta de 2,3 por cento, após reportar Ebitda ajustado de 1,42 bilhão de reais no período de abril a junho, alta de 58 por cento em relação ao segundo trimestre de 2017, com margem Ebitda de 24 por cento, enquanto a receita líquida subiu 32 por cento e a relação dívida líquida/Ebitda ajustado recuou para 5,34 vezes.

– SANEPAR UNIT valorizava-se 2 por cento, também entre as maiores altas do Ibovespa, após divulgar lucro líquido de 253,6 milhões de reais no segundo trimestre, um aumento de 28,9 por cento na comparação com igual etapa de 2017, com alta do Ebitda e da receita operacional.

– CIELO subia 6,93 por cento, experimentando uma trégua após fortes quedas recentes que levaram o papel a atingir mínima intradia desde junho de 2013 na terça-feira, a 13,04 reais. No ano, os papéis acumulam queda de quase 40 por cento.

– VIA VAREJO UNIT cedia 4,11 por cento, em sessão negativa para o setor de varejo e consumo, com MAGAZINE LUIZA cedendo 2,84 por cento e B2W em baixa de 0,69 por cento. No caso do Magazine Luiza, o Bradesco BBI cortou a recomendação para “neutra”, com preço-alvo de 155 reais.

– PETROBRAS PN recuava 0,24 por cento, em meio a queda dos preços do petróleo Brent no exterior.

– VALE tinha elevação de 0,45 por cento, tendo de pano de fundo alta no preço do minério de ferro à vista na China e recuperação das importações de aço por aquele país em julho.

– ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,39 por cento e BRADESCO PN tinha acréscimo de 0,25 por cento.