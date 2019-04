São Paulo — A bolsa paulista tinha o Ibovespa no azul no primeiros negócios desta segunda-feira, com as ações da Petrobras entre os principais suportes após a petrolífera de controle estatal vender fatia de 90 por cento de sua unidade Transportadora Associada de Gás (TAG) por 8,6 bilhões de dólares.

Às 10:12, o Ibovespa subia 0,3 por cento, a 97.403,25 pontos.