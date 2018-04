São Paulo – O principal índice de ações da B3 operava no azul nos primeiros negócios desta terça-feira, após a agência de classificação de risco Moody’s melhorar a perspectiva para estável do rating Ba2 do Brasil, enquanto os investidores seguem atentos ao cenário político em dia de posse de novos ministros.

Às 10:17, o Ibovespa subia 0,98 por cento, a 84.120 pontos.