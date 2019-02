Bolsa sobe 2,8%; Oi dispara 35%…

Bolsa: maior alta do mês

O Ibovespa subiu 2,80% nesta quinta-feira. Foi a maior alta desde o último dia 10 de maio, às vésperas da votação do afastamento da presidente Dilma no Senado. O motivo da alta de hoje está bem mais distante. A bolsa subiu com a expectativa de que o Reino Unido permanecerá na União Europeia. Com a euforia, 58 das 59 ações terminaram o dia alta, com uma leve queda de 0,77% das ações preferenciais da Companhia de Energia Elétrica de São Paulo. O dólar caiu quase 1%, fechando o dia a 3,34 reais – o menor patamar em quase um ano.

_

Oi em disparada

As ações da companhia telefônica Oi dispararam no fim do pregão desta quinta-feira. As ações ordinárias subiram 35,9% e as preferenciais 13,7%. Segundo analistas, a alta acontece após notícia veiculada pelo jornal O Globo de que o governo federal quer apressar a votação de mudanças regulatórias que podem transformar bens da Oi, como imóveis e equipamentos, em pelo menos 7,15 bilhões de reais em recursos disponíveis para novos investimentos. O melhor caminho para essa mudança seria aprovar no Congresso uma alteração na Lei Geral de Telecomunicações. Apesar da alta de hoje, as ações preferenciais ainda tem perdas de 53% e as ações ordinárias de 27% no ano. No início da noite desta quinta-feira o Ministério Público do Rio de Janeiro emitiu parecer favorável ao pedido de recuperação judicial de 65,4 bilhões de reais feito pela companhia.

_

Natura bem falada

As ações da fabricante de cosméticos Natura subiram 10% nesta quinta-feira e tiveram a maior alta do Ibovespa. Nesta quinta-feira, o banco Credit Suisse divulgou relatório relatando que seus analistas se encontraram com a diretoria da empresa e que saíram do encontro com uma visão mais “construtiva”. Segundo os analistas, apesar do cenário ainda difícil, as iniciativas da empresa começam a surtir efeito. Segundo eles, a venda dos produtos nas redes de farmácia, a segmentação da força de vendas e a entrada no mercado de varejo devem garantir, pelo menos, a manutenção da fatia atual de mercado.

_

Quantos bilhões na Eletrobras?

O governo de Michel Temer publicou nesta quinta-feira uma Medida Provisória que, entre outros pontos, limita a 3,5 bilhões de reais o valor do aporte que a União poderá fazer à empresa até 2017, para cobrir gastos com combustível. Os repasses, segundo a MP, estão “sujeitos à disponibilidade orçamentária e financeira”. O valor é bem inferior ao previsto em uma MP anterior vetada na quarta-feira 22, que era de 10 bilhões de reais. O valor também é inferior aos 7 bilhões de reais que a Eletrobras informou precisar para bancar suas subsidiárias até o fim de 2017.

_

Gerdau fora da Europa

O grupo siderúrgico Gerdau concluiu nesta quinta-feira a venda da sua produtora de aços especiais na Espanha para o grupo de investidores locais Clerbil. O negócio foi anunciado em maio por um valor de até 200 milhões de euros. Com isso, a empresa para de produzir aço na Europa. Em meio a um dia positivo para as ações do setor de siderurgia, os papéis preferenciais da Metalúrgica Gerdau subiram 8,4% e os da Gerdau tiveram alta de 7,6%.

_

Queda no clube do milhão

O Brasil foi o país que mais perdeu milionários em 2015 entre as grandes economias o mundo. Segundo pesquisa da consultoria Cappgemini, o número de “ricos e ultrarricos” no país passou de 161.000 em 2014 para 149.000 em 2015. A queda é contrária a tendência mundial. Na Europa, depois de anos de recessão, o número de milionários cresceu 4,8%. Ricos, para a consultoria, têm mais de 1 milhão de dólares; ultrarricos, mais de 30 milhões.