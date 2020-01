São Paulo — A bolsa paulista começava a terça-feira com o Ibovespa em queda, seguindo o viés nos mercados externos, com investidores acompanhando e receosos com a propagação de um novo coronavírus descoberto na China.

Às 10:07, o Ibovespa caía 0,27 %, a 118.542,7 pontos.

Na véspera, o Ibovespa ganhou fôlego no final do pregão e fechou em alta de 0,32%, a 118.861,63 pontos, na máxima do dia e novo recorde.