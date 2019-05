São Paulo — A bolsa paulista rondava estabilidade na manhã desta terça-feira, com investidores monitorando a movimentação política sobre a reforma da Previdência, enquanto o bom humor no exterior após os EUA reduzirem a pressão sobre a chinesa Huawei ajudava o Ibovespa a sustentar alguns ganhos do dia anterior.

Às 10:05, o Ibovespa subia 0,21%, a 92.136,47 pontos.