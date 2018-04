São Paulo – O principal índice acionário da B3 operava com leves variações nos minutos iniciais desta segunda-feira, com investidores adotando alguma cautela diante das incertezas da cena política local, apesar da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As ações da Marfrig subia 15 por cento, após a empresa anunciar a compra de controle da norte-americana National Beef Packing Company, por 969 milhões de dólares.

Às 10:21, o Ibovespa subia 0,14 por cento, a 84.938 pontos.