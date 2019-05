São Paulo – A bolsa paulista mostrava pouca variação nesta terça-feira, com as expectativas em torno do avanço da pauta política de reformas em alta no ambiente doméstico, enquanto a cautela prevalecia no exterior sobre as relações comerciais abaladas entre Estados Unidos e China.

Às 10:02, o Ibovespa tinha oscilação positiva de 0,07%, a 94.930,56 pontos.