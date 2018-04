São Paulo – O principal índice acionário da B3 operava com leves variações no início dos negócios desta segunda-feira, com investidores digerindo os potenciais impactos do ataque à Síria e os resultados da primeira pesquisa de intenção de votos após a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A sessão é marcada ainda por vencimento de opções sobre o Ibovespa e sobre o IbovespaFuturo, o que pode trazer volatilidade aos negócios.

Às 10:05, o Ibovespa caía 0,18 por cento, a 84.178 pontos.